Опубликовано видео с места крушения вертолета, где погиб глава ФСЛА (18+)

, 0:19 Внимание: шокирующие кадры! 77

Глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин разбился в воскресенье, 14 июля.

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Фото, видео : ТАСС / Егор Алеев, Пятый канал

5-tv.ru публикует кадры, снятые на месте крушения вертолета в Московской области, где погиб глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин. Трагедия произошла в воскресенье, 14 июля, в Солнечногорском районе.

По информации представителей экстренных служб, воздушное судно Robinson вылетело с аэродрома Шевелино и должно было вернуться обратно, однако вертолет разбился возле деревни Барское-Мелечкино. В результате ЧП погибли два человека. Сейчас обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что за штурвалом Robinson находился глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который несколько лет назад обучал президента РФ Владимира Путина управлять дельталетом. Кроме того, в салоне находился еще один человек, его личность устанавливается.

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