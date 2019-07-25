Скончался президент Туниса Беджи Каид Ас-Себси

, 13:29 25

Главе государства было 92 года.

Фото : www.globallookpress.com

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси скончался в возрасте 92 лет в четверг, 25 июля, сообщает Интерфакс со ссылкой на тунисские СМИ. По имеющийся информации, некоторое время назад глава государства был госпитализирован в военный госпиталь из-за проблем со здоровьем. При этом информацию о госпитализации Беджи Каида Эс-Себси канцелярия президента не подтверждает.

Беджи Каид Эс-Себси 7находился на посту главы Туниса с конца 2014 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти звезды фильма «Бегущий по лезвию» — актера Рутгера Хауэра.

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