Скончался президент Туниса Беджи Каид Ас-Себси

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси скончался в возрасте 92 лет в четверг, 25 июля, сообщает Интерфакс со ссылкой на тунисские СМИ. По имеющийся информации, некоторое время назад глава государства был госпитализирован в военный госпиталь из-за проблем со здоровьем. При этом информацию о госпитализации Беджи Каида Эс-Себси канцелярия президента не подтверждает.

Беджи Каид Эс-Себси 7находился на посту главы Туниса с конца 2014 года.

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