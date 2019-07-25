Умер Рутгер Хауэр: какими ролями актер запомнился зрителям

, 2:17 Эфирная новость 54

Актер, получивший наибольшую известно по роли в культовом фильме «Бегущий по лезвию», скончался на 76-м году жизни.

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Фото, видео : ТАСС/ZEUS, Пятый канал

В Нидерландах похоронили известного актера, кинорежиссера и сценариста Рутгера Хауэра. Он умер в возрасте 75 лет у себя дома после непродолжительной болезни.

Наиболее известен по роли в культовом фильме «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта, а также картинам «Достучаться до небес», «Попутчик», «Зов предков».

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Хауэр родился в театральной семье: родители преподавали актерское мастерство и драматургию, но мальчик мечтал стать моряком. В 15 лет он сбежал из дома и отправился в плавание на торговом судне, но из-за проблем со зрением о море пришлось забыть и Хауэр стал актером. Блистал в труппе Королевского театра, затем — успешная карьера в кино, мировая известность.

Став «звездой», часто бывал в России. Работал с нашими режиссерами.

«Ушла огромная величина из мирового кинематографа. И я просто счастлив, что мне удалось поработать с этим человеком. Настолько было удивительно — я рос практически на его фильмах, а потом, когда я увидел его вживую — совершенно удивительный контраст человека на экране и человека в жизни. Он был настолько жизнерадостный, настолько веселый, где-то даже с элементами клоунады», — сказал кинорежиссер Василий Чигинский.

Рутгер Хауэр часто играл в фильмах про Вторую мировую войну. В 1988 году он получил «Золотой глобус» за роль второго плана в фильме «Побег из Собибора».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скончавшийся Хауэр мог сниматься у Шахназарова вместо Машкова.

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