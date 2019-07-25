«Чаровница»: Ирина Пегова произвела фурор на репетиции парада в Петербурге

, 14:49 Видео 108

Актриса демонстрировала потрясающую красоту флота, но фанаты, в первую очередь, обратили внимание на наряд кинозвезды.

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Фото, видео : Instagram @pegovairina

Ирина Пегова посетила репетицию Главного военно-морского парада в Петербурге. Знаменитость, наблюдая за кораблями с берега, поразилась красотой и масштабностью, происходящего на воде. Поклонники восхитились другим — прекрасной пышной грудью звезды. Для прогулки актриса выбрала платье с открытыми плечами и глубоким декольте.

Знаменитость поделилась с подписчиками в Instagram фото и видео с парада кораблей.

«Выходной. В Санкт-Петербурге. Это значит: гулять, гулять и гулять», — подписала пост артистка.

Instagram @ pegovairina

Однако то, что на некоторых селфи можно было хорошо рассмотреть грудь Ирины Пеговой, заставило фанатов напрочь позабыть о происходящем на воде. Поклонники восхитились потрясающими формами актрисы. Некоторые подписчики просили звезду размещать побольше подобных снимков. Не с кораблями. С декольте.

«Все люди, как люди, а Ирина — суперзвезда!»

«Супермодель!»

«Какая вы совсем летняя!»

«Радуйте нас и дальше»;

«Мечта мужчины…»;

«Чаровница», — завалили поклонники комплиментами свою любимицу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Пегова похвасталась соблазнительным ретро платьем.

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