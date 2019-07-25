«Чаровница»: Ирина Пегова произвела фурор на репетиции парада в Петербурге

Ирина Пегова посетила репетицию Главного военно-морского парада в Петербурге. Знаменитость, наблюдая за кораблями с берега, поразилась красотой и масштабностью, происходящего на воде. Поклонники восхитились другим — прекрасной пышной грудью звезды. Для прогулки актриса выбрала платье с открытыми плечами и глубоким декольте.

Знаменитость поделилась с подписчиками в Instagram фото и видео с парада кораблей.

«Выходной. В Санкт-Петербурге. Это значит: гулять, гулять и гулять», — подписала пост артистка.

Instagram @ pegovairina