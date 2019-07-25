«Чаровница»: Ирина Пегова произвела фурор на репетиции парада в Петербурге

Ирина Пегова посетила репетицию Главного военно-морского парада в Петербурге. Знаменитость, наблюдая за кораблями с берега, поразилась красотой и масштабностью, происходящего на воде. Поклонники восхитились другим — прекрасной пышной грудью звезды. Для прогулки актриса выбрала платье с открытыми плечами и глубоким декольте.
Знаменитость поделилась с подписчиками в Instagram фото и видео с парада кораблей.
«Выходной. В Санкт-Петербурге. Это значит: гулять, гулять и гулять», — подписала пост артистка.
Однако то, что на некоторых селфи можно было хорошо рассмотреть грудь Ирины Пеговой, заставило фанатов напрочь позабыть о происходящем на воде. Поклонники восхитились потрясающими формами актрисы. Некоторые подписчики просили звезду размещать побольше подобных снимков. Не с кораблями. С декольте.
«Все люди, как люди, а Ирина — суперзвезда!»
«Супермодель!»
«Какая вы совсем летняя!»
«Радуйте нас и дальше»;
«Мечта мужчины…»;
«Чаровница», — завалили поклонники комплиментами свою любимицу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Пегова похвасталась соблазнительным ретро платьем.