«Шикарно сидит!» Пегова похвасталась соблазнительным ретро платьем — фото

, 19:04 Фото 832

Фанаты пришли в восторг от нового образа актрисы.

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Фото, видео : Instagram @pegovairina

Ирина Пегова опубликовала в Instagram фото со съемок нового проекта. Актриса предстала на кадрах в ретро образе: голубое платье, подчеркивающее соблазнительные формы, и укладка белокурых волос в крупные локоны.

«Процесс! Прикольно: второй раз у меня один и тот же кино-ребенок. Впервые в „Комиссарше“ три лета назад и сейчас», — подписала снимок знаменитость.

Instagram @pegovairina

Однако поклонники предпочли не заострять особого внимания на юном партнере Ирины Пеговой по съемкам. Ограничились одним вопросом: «Он вас помнит?» Зато комплиментов по поводу нового образа и наряда актриса получила невероятное количество.

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«Ирина, как шикарно на вас сидит и смотрится платье! Цвет вам очень к лицу!»;

«Вы очень женственная и красивая в этом голубом платье»;

«Цвет платья роскошный»;

«Как вам идет такой фасон! И цвет обалденный»;

«Вот такие платья тебе больше идут. Просто класс. Стройная, все выделяют и подчеркивают», — написали фолловеры.

41-летняя Ирина Пегова не устает радовать подписчиков фотографиями своей аппетитной фигуры. Недавно актриса поделилась пляжным снимком, на котором позирует в черной широкополой шляпе и купальнике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Пегова на берегу моря похвасталась шикарной фигурой.

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