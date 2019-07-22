Ирина Пегова опубликовала в Instagram фото со съемок нового проекта. Актриса предстала на кадрах в ретро образе: голубое платье, подчеркивающее соблазнительные формы, и укладка белокурых волос в крупные локоны.

«Процесс! Прикольно: второй раз у меня один и тот же кино-ребенок. Впервые в „Комиссарше“ три лета назад и сейчас» , — подписала снимок знаменитость.

Instagram @pegovairina