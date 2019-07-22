Ирина Пегова опубликовала в Instagram фото со съемок нового проекта. Актриса предстала на кадрах в ретро образе: голубое платье, подчеркивающее соблазнительные формы, и укладка белокурых волос в крупные локоны.
Однако поклонники предпочли не заострять особого внимания на юном партнере Ирины Пеговой по съемкам. Ограничились одним вопросом: «Он вас помнит?» Зато комплиментов по поводу нового образа и наряда актриса получила невероятное количество.
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«Ирина, как шикарно на вас сидит и смотрится платье! Цвет вам очень к лицу!»;
«Вы очень женственная и красивая в этом голубом платье»;
«Цвет платья роскошный»;
«Как вам идет такой фасон! И цвет обалденный»;
«Вот такие платья тебе больше идут. Просто класс. Стройная, все выделяют и подчеркивают», — написали фолловеры.
41-летняя Ирина Пегова не устает радовать подписчиков фотографиями своей аппетитной фигуры. Недавно актриса поделилась пляжным снимком, на котором позирует в черной широкополой шляпе и купальнике.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Пегова на берегу моря похвасталась шикарной фигурой.