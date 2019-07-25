Экс-начальнику амурской колонии предъявили обвинения за привилегии Цеповязу

Экс-начальнику колонии в Амурской области и его заместителю предъявлены обвинения за создание привилегий при отбывании наказания одному из главарей кущевской банды Вячеславу Цеповязу, сообщает РИА Новости.
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Известно, что отдельные уголовные дела по аналогичной статье возбуждены в отношении сотрудников ИК-3 за предоставление осужденным внеурочных свиданий с родней и допуск на территорию колонии посторонних. Отмечается, что вышеуказанные уголовные дела объединены в одно производство.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экc-супругу Цеповяза арестовали по делу о вымогательстве. Заседание суда в Ростове-на-Дону прерывали из-за плохого самочувствия подозреваемой.