Экс-начальнику амурской колонии предъявили обвинения за привилегии Цеповязу

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Фигурантом уголовного дела также стал заместитель начальника исправительного учреждения.

Фото : 5-tv.ru, www.globallookpress.com

Экс-начальнику колонии в Амурской области и его заместителю предъявлены обвинения за создание привилегий при отбывании наказания одному из главарей кущевской банды Вячеславу Цеповязу, сообщает РИА Новости.

«Десятого июля 2019 года бывшему начальнику колонии и его заместителю предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий. Законность процессуальных решений проверяется», — заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Известно, что отдельные уголовные дела по аналогичной статье возбуждены в отношении сотрудников ИК-3 за предоставление осужденным внеурочных свиданий с родней и допуск на территорию колонии посторонних. Отмечается, что вышеуказанные уголовные дела объединены в одно производство.

Скандал вокруг условий содержания одного из лидеров ОПГ «Цапки» Вячеслава Цеповяза, причастного к убийству 12 человек в станице Кущевской, начался с публикации в СМИ фото его застолий в колонии в Амурской области. На снимках Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него — еда явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экc-супругу Цеповяза арестовали по делу о вымогательстве. Заседание суда в Ростове-на-Дону прерывали из-за плохого самочувствия подозреваемой.

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