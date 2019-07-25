Путин отменил часть санкций против Турции

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 25 июля, подписал указ «Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики». Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, МИД России поручено частично возобновить действие межправительственного соглашения обеих стран, регламентирующее условия взаимных поездок граждан от 12 мая 2010 года.

Новый указ снимает ограничения с граждан Турции со служебными и спецпаспортами вне зависимости от целей поездки в РФ.

Указанные меры были введены указом главы российского государства 28 ноября 2015 года «О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики». Кризис в отношениях между Москвой и Анкарой возник после того, как турецкие ВВС 24 ноября сбили в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз вводит санкции против Турции.