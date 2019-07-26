Агрессивная феминистка раскритиковала комикс из-за пышногрудой героини. После ловкого ответа автора ей пришлось закрыть Twitter

Ярая феминистка Анита Кокс грубо отозвалась в Twitter о создателях комикса Everglade Angels («Ангелы вечных болот»). Ей не понравилось, что у одного из женских персонажей слишком большая грудь.
«Представляю заросших бородой девственников в подвале где-то на юге США, создающих этот комикс: „Помнишь 90-е, Блейк? Тогда сиськи были больше, давай нарисуем их покрупнее!“
Образованные люди не будут покупать этот мусор. Удачи с продажей комиксов, поклонники Трампа! Тупые покупатели ждут!» — заявила разъяренная феминистка.
«Спасибо за оценку моего нового графического романа. Но, кажется, я могу помочь тебе с некоторыми фактами.
Мы не „поклонники Трампа“. Ни я, ни художница, создавшая обложку, вообще никогда не голосовали на выборах в США. Я из Канады, а она из Италии», — с сарказмом ответила Блейк.
После разоблачения феминистка удалила твит и закрыла аккаунт, однако Блейк продолжила.
«Ни одна из нас не живет в подвале, и, насколько я знаю, не носит бороду. Я несколько раз пыталась ее вырастить, но результаты были удручающие, — заявила автор комикса. — Поскольку меня зовут Блейк, читатели часто путаются — я не „чувак“ и не „братишка“. Я та, что слева. А автор обложки, Лейла Леиз, справа. Как видишь: никаких бород. И мы обе не под землей!»
«Спасибо за ретвит обложки, кстати. Только ссылку надо было указать, пусть твои четыре подписчика заценят. С любовью, Блейк.
P. S. Девяностые и сиськи — это офигенно».
Appreciate the Retweet of the cover art, though. You left out the URL https://t.co/jir853sqqE— Blake "Dude Bro" Northcott 👊💥 (@BlakeNorthcott) 21 июля 2019 г.
Tell your 4 followers to check it out.
Love and hugs,
Blake 😘💋
PS: It's spelled 'Kentucky'. You're an educated person, you should know that.
PPS: The 90s and tits are both rad. /4 pic.twitter.com/z4ga7Grr4F
Фанаты поддержали создательниц комикса, отметив фиаско феминистки.
«Люблю тебя, твою работу и твои ответы! Оставайся сильной и продолжай радовать нас хорошей работой!»
«Почему так много людей не любят грудь?»
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