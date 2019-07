Агрессивная феминистка раскритиковала комикс из-за пышногрудой героини. После ловкого ответа автора ей пришлось закрыть Twitter

Ярая феминистка Анита Кокс грубо отозвалась в Twitter о создателях комикса Everglade Angels («Ангелы вечных болот»). Ей не понравилось, что у одного из женских персонажей слишком большая грудь.

«Представляю заросших бородой девственников в подвале где-то на юге США, создающих этот комикс: „Помнишь 90-е, Блейк? Тогда сиськи были больше, давай нарисуем их покрупнее!“



Образованные люди не будут покупать этот мусор. Удачи с продажей комиксов, поклонники Трампа! Тупые покупатели ждут!» — заявила разъяренная феминистка.

Анита обвинила иллюстратора в сексизме. По ее словам, большая грудь только подтверждает, что женщина — сексуальный объект. Однако Анита не учла, что Блейк — не обязательно мужчина. Создателем «Ангелов вечных болот» оказалась женщина по имени Блейк Норткот.

«Спасибо за оценку моего нового графического романа. Но, кажется, я могу помочь тебе с некоторыми фактами.



Мы не „поклонники Трампа“. Ни я, ни художница, создавшая обложку, вообще никогда не голосовали на выборах в США. Я из Канады, а она из Италии», — с сарказмом ответила Блейк.

После разоблачения феминистка удалила твит и закрыла аккаунт, однако Блейк продолжила.

«Ни одна из нас не живет в подвале, и, насколько я знаю, не носит бороду. Я несколько раз пыталась ее вырастить, но результаты были удручающие, — заявила автор комикса. — Поскольку меня зовут Блейк, читатели часто путаются — я не „чувак“ и не „братишка“. Я та, что слева. А автор обложки, Лейла Леиз, справа. Как видишь: никаких бород. И мы обе не под землей!»

«Спасибо за ретвит обложки, кстати. Только ссылку надо было указать, пусть твои четыре подписчика заценят. С любовью, Блейк.

P. S. Девяностые и сиськи — это офигенно».

