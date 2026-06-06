МИД РФ: при вступлении в Евросоюз потери Армении составят десятки процентов ВВП

Потери Армении в случае вступления в Евросоюз (ЕС) будут исчисляться десятками процентов ВВП страны из-за утраты доступа к общему рынку. Об этом «Известиям» заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, у Еревана есть доступ к огромному рынку товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Вступление страны в ЕС приведет к возвращению экспортных ограничений и отмене преференциального режима для мигрантов из Армении. Основные убытки понесут такие отрасли, как металлургия, производство напитков и продуктов питания.

«То есть потери будут исчисляться десятками процентов ВВП Армении», — добавил Галузин.

Он подчеркнул, что последствия придется объяснять гражданам, чье мнение Еревану нужно в первую очередь спросить, прежде чем рассматривать вступление в Евросоюз.

Отмечается, что сближение с ЕС также угрожает потерей доступа к российскому рынку, который является ключевым для армянских товаров. В частности, ограничения затронули сельскохозяйственную продукцию, такую как фрукты и овощи.

Именно такие сигналы, по мнению Галузина, Москва посылает Армении, и соответствующий призыв был в совместном заявлении лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, принятом 29 мая в Астане на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД России увидели попытки Еревана пойти на преступление против демократии, что может поставить под вопрос легитимность всего избирательного процесса. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Россия надеется, что Армения будет не просто декларировать, а действительно соблюдать демократические стандарты.

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