В МИД России раскрыли потери Армении при вступлении в Евросоюз

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 34 0

Москва посылает Еревану сигналы, последний из которых был принят на совместном заявлении лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии в рамках саммита ЕАЭС.

Что потеряет Армения при вступлении в Европейский союз

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

МИД РФ: при вступлении в Евросоюз потери Армении составят десятки процентов ВВП

Потери Армении в случае вступления в Евросоюз (ЕС) будут исчисляться десятками процентов ВВП страны из-за утраты доступа к общему рынку. Об этом «Известиям» заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, у Еревана есть доступ к огромному рынку товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Вступление страны в ЕС приведет к возвращению экспортных ограничений и отмене преференциального режима для мигрантов из Армении. Основные убытки понесут такие отрасли, как металлургия, производство напитков и продуктов питания.

«То есть потери будут исчисляться десятками процентов ВВП Армении», — добавил Галузин.

Он подчеркнул, что последствия придется объяснять гражданам, чье мнение Еревану нужно в первую очередь спросить, прежде чем рассматривать вступление в Евросоюз.

Отмечается, что сближение с ЕС также угрожает потерей доступа к российскому рынку, который является ключевым для армянских товаров. В частности, ограничения затронули сельскохозяйственную продукцию, такую как фрукты и овощи.

Именно такие сигналы, по мнению Галузина, Москва посылает Армении, и соответствующий призыв был в совместном заявлении лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, принятом 29 мая в Астане на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД России увидели попытки Еревана пойти на преступление против демократии, что может поставить под вопрос легитимность всего избирательного процесса. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Россия надеется, что Армения будет не просто декларировать, а действительно соблюдать демократические стандарты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.47
-0.83 85.56
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:05
Силы ПВО сбили восемь дронов боевиков ВСУ на подлете к Москве
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
5:40
В МИД России раскрыли потери Армении при вступлении в Евросоюз
5:20
Спф, очки, улыбки: какая погода будет в Москве 6 июня
5:00
Уберите преграды со своего пути: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 июня
4:40
В МИД России ответили на слухи об уходе Лаврова в отставку

Сейчас читают

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 июня
«Не отвечу»: Ушаков не стал раскрывать имя бизнесмена, летавшего в Киев
«Слабый текст»: Мединский оценил открытое письмо Зеленского
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео