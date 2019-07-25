Впервые с марта 2018 курс евро на Московской бирже упал ниже 70 рублей

, 22:42 49

В последний раз евро стоит дешевле 70 рублей в марте 2018 года.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Курс евро на Московской бирже в четверг, 25 июля, к 15:30 опустился ниже 70 рублей составил 69 рублей 96 копеек. По данным ТАСС, в последний раз дешевле 70 рублей евро стоил 12 марта 2018 года.

Таким образом, курс евро упал на 53 копейки по сравнению со средой и оказался на 36 копеек ниже установленного на четверг Банком России, сообщает «Интерфакс».

«Я пошалила?» Чехова беспокоится о своем благоразумии в снах Кудрявцевой

Доллар 25 июля торговался на отметке 63 рубля, что на 28 копеек дешевле, чем перед закрытием биржи в среду и на 10 копеек ниже официального курса Центробанка.

Ранее 5-tv.ru писал, что польский аналитик Ярослав Косатый, прежние прогнозы которого сбывались, предсказал падение рубля к концу 2019 года примерно на 9%.

Читайте также

+20° Днём +22°
Ночью +12°
63.16
0.04 70.29
-0.03
Гороскоп на 25 июля: Близнецы, время для шалостей!

Последние новости

0:07
Глава Петербурга: Зеленые зоны могут застраиваться только с согласия жителей
23:45
«В гробу я видала все замужества» — Лолита об отношениях с мужчинами
23:29
Глава Петербурга рассказал об инновациях в управлении городом
23:26
«Неожиданно!»: Дима Билан перекрасился в блондина — фото
23:05
Соучредительницу компании TOY.RU Алису Лобанову задержали в Москве
22:53
Капитан задержанного Украиной российского танкера рассказал о произошедшем

Сейчас читают

«Ножки бы подлинее»: Подписчики раскритиковали фото Ольги Орловой в купальнике
Молодая женщина зарезана средь бела дня на детской площадке в Москве — видео
«Богиня!»: Пелагея выложила снимок на фоне заката и показала стройную ножку

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги