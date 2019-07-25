Впервые с марта 2018 курс евро на Московской бирже упал ниже 70 рублей

Курс евро на Московской бирже в четверг, 25 июля, к 15:30 опустился ниже 70 рублей составил 69 рублей 96 копеек. По данным ТАСС, в последний раз дешевле 70 рублей евро стоил 12 марта 2018 года.

Таким образом, курс евро упал на 53 копейки по сравнению со средой и оказался на 36 копеек ниже установленного на четверг Банком России, сообщает «Интерфакс».

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Доллар 25 июля торговался на отметке 63 рубля, что на 28 копеек дешевле, чем перед закрытием биржи в среду и на 10 копеек ниже официального курса Центробанка.

Ранее 5-tv.ru писал, что польский аналитик Ярослав Косатый, прежние прогнозы которого сбывались, предсказал падение рубля к концу 2019 года примерно на 9%.