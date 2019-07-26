Моряки задержанного на Украине танкера РФ направляются домой

Экипаж задержанного на Украине российского танкера направляется в Москву. Само судно пока в порту. Россия будет добиваться его возвращения.

СБУ задержала танкер Nika Spirit, когда тот зашел в порт Измаила на ремонт. Судно обыскали, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Допросили членов команды.

И объяснили это тем, что якобы именно этот танкер блокировал украинские военные корабли, устроившие провокацию в Керченском проливе еще в ноябре прошлого года.

Материал Валентина Трушнина.

Ранее 5-tv.ru писал, что капитан задержанного Украиной российского танкера рассказал о произошедшем.