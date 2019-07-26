«Всегда ношу нож с собой»: Видео допроса подозреваемого в убийстве в Раменском

Подозреваемый в жестокой расправе над женщиной на детской площадке в подмосковном Раменском во время допроса рассказал о причинах, толкнувших его на убийство. По словам мужчины, всему виной стала ревность, а нож у него всегда был под рукой.

«Из ревности убил человека. Свою девушку. Наталью. Изменяла. Я с ней встретился, она меня оскорбила. У меня всегда нож с собой, потому что я всегда ношу нож с собой», — заявил задержанный в ходе допроса.

Стоит отметить, что злоумышленник заявил о желании сотрудничать со следствием и написал чистосердечное признание.

В настоящее время расследование преступления продолжается. Назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы, планируется назначение психолого-психиатрической.

26 июля следователи намерены выйти в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео задержания подозреваемого в убийстве женщины в Раменском.