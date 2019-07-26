Путин ужесточил ответственность за подделку документов

Президент России Владимир Путин подписал пакет документов, ужесточающих ответственность за подделку документов и удостоверений.

Согласно данным, опубликованным на портале правовой информации, в отдельный состав преступления выделяется подделка паспорта гражданина РФ или удостоверения, предоставляющего право или освобождающего от обязанностей. Это касается как использования документа, так и его сбыта. За такое нарушение закона уголовная ответственность увеличивается с двух до трех лет лишения свободы.

Кроме того, в уголовную статью вводится новая часть, предусматривающая ответственность за приобретение, перевозку в целях использования и сбыта заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения, штампов, печатей или бланков. За такие преступления устанавливается максимальное наказание в виде одного года лишения свободы.

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