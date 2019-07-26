«Своеобразная пощечина»: В Китае рассказали о российских Ту-160, напугавших НАТО

, 21:37 Видео 270

Китайские журналисты назвали «пощечиной» Западу патрульный полет бомбардировщиков над Балтикой во время учений альянса.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Министерство обороны РФ

Обозреватели китайского портала Sohu рассказали, как два стратегических бомбардировщика Ту-160 ВКС РФ не на шутку напугали военных НАТО во время учений в Балтийском море, пишет «Экономика сегодня».

По мнению журналистов, патрульный полет российских ракетоносцев привел США и союзников в замешательство. В воздух были подняты истребители Дании, Финляндии и Швеции, однако они не имели возможности ничего предпринять.

«Эти неожиданные действия со стороны России стали для стран НАТО своеобразной пощечиной», — утверждается в материале.

В статье говорится о серьезное боевой мощи Ту-160, которые способны нести до 45 тонн нагрузки на расстояние 12 тысяч километров без дозаправки.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео патрульного полета российских бомбардировщиков над Балтикой.

Читайте также

+25° Днём +28°
Ночью +15°
63.13
-0.03 70.31
0.02
Гороскоп на 26 июля: Тельцы, счастье не за горами

Последние новости

22:49
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25%: к чему это приведет?
22:35
«Какая фигурка!» Настя Уколова порадовала поклонников отпускным фото
22:19
Сбой в движении электричек произошел на Витебском вокзале в Петербурге
22:04
«Зрение стало подводить»: Инна Чурикова впервые назвала причину падения в театре
21:49
Выкинутые на свалку в Петербурге документы могли принадлежать «финансовой прачечной» — репортаж
21:37
«Своеобразная пощечина»: В Китае рассказали о российских Ту-160, напугавших НАТО

Сейчас читают

За многомиллионное имущество Петросяна борется не Степаненко, а его дочь
Аниту Цой увезли на скорой с фестиваля «Жара»
10 главных вопросов про свадьбу, которые россияне задают «Яндексу»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги