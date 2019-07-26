«Своеобразная пощечина»: В Китае рассказали о российских Ту-160, напугавших НАТО

Обозреватели китайского портала Sohu рассказали, как два стратегических бомбардировщика Ту-160 ВКС РФ не на шутку напугали военных НАТО во время учений в Балтийском море, пишет «Экономика сегодня».

По мнению журналистов, патрульный полет российских ракетоносцев привел США и союзников в замешательство. В воздух были подняты истребители Дании, Финляндии и Швеции, однако они не имели возможности ничего предпринять.

«Эти неожиданные действия со стороны России стали для стран НАТО своеобразной пощечиной», — утверждается в материале.

В статье говорится о серьезное боевой мощи Ту-160, которые способны нести до 45 тонн нагрузки на расстояние 12 тысяч километров без дозаправки.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео патрульного полета российских бомбардировщиков над Балтикой.