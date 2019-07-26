Видео: Дочь Галкина сделала массаж отцу новым способом

Известный российский шоумен и юморист Максима Галкин не устает радовать поклонников видео с участием своих пятилетних малышей: Гарика и Лизы. Вместе с ними и супругой Аллой Пугачевой ведущий сейчас отдыхает в Юрмале, откуда делится забавными кадрами.

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На последнем видео в Instagram Галкин показал, как дочь ему помогает снять усталость. Пока артист сидел на ступеньках дома, наследница решила ему сделать массаж спины: она легко ударяла по ней и в это время рассказывала выдуманную историю.

В один момент Лиза решила отказаться от привычных способов массажа и потерлась об спину юмориста пятой точкой. Ведущий оценил выдумку своей малышки.

«Новый элемент», — шутливо отметил он.

Подписчиков Галкина позабавили нестандартные идеи его наследницы. Даже в такой процедуре как массаж она смогла придумать что-то свое и проявить творческий подход. Фанаты были очарованы девочкой.

«Обалденная малышка!»

«Это чудо»;

«Вот оно счастье»;

«Да у вас в семье доктор растет», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лиза Галкина сожгла 11 килокалорий.