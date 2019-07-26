Видео: Дочь Галкина сделала массаж отцу новым способом

, 20:47 Видео 186

Пятилетняя малышка нашла способ, как снять усталость и заодно развеселить юмориста.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @maxgalkinru

Известный российский шоумен и юморист Максима Галкин не устает радовать поклонников видео с участием своих пятилетних малышей: Гарика и Лизы. Вместе с ними и супругой Аллой Пугачевой ведущий сейчас отдыхает в Юрмале, откуда делится забавными кадрами.

Бондаренко поведал, чем занимается с женой, когда «освобождается» от детей

На последнем видео в Instagram Галкин показал, как дочь ему помогает снять усталость. Пока артист сидел на ступеньках дома, наследница решила ему сделать массаж спины: она легко ударяла по ней и в это время рассказывала выдуманную историю.

В один момент Лиза решила отказаться от привычных способов массажа и потерлась об спину юмориста пятой точкой. Ведущий оценил выдумку своей малышки.

«Новый элемент», — шутливо отметил он.

Подписчиков Галкина позабавили нестандартные идеи его наследницы. Даже в такой процедуре как массаж она смогла придумать что-то свое и проявить творческий подход. Фанаты были очарованы девочкой.

«Обалденная малышка!»

«Это чудо»;

«Вот оно счастье»;

«Да у вас в семье доктор растет», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лиза Галкина сожгла 11 килокалорий.

Читайте также

+27° Днём +28°
Ночью +15°
63.13
-0.03 70.31
0.02
Гороскоп на 26 июля: Тельцы, счастье не за горами

Последние новости

21:22
Аниту Цой увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»
21:15
Добрая весть: Певица Согдиана стала мамой в третий раз
20:59
Главный судебный пристав Пермского края арестован за взятки в особо крупном размере
20:47
Видео: Дочь Галкина сделала массаж отцу новым способом
20:35
«Кто сдедить за этим будет?» — эксперт о новых штрафах за нарушение режима труда водителей
20:23
Пользователи сравнили Илью Соболева на фото с женой с Алексеем Паниным

Сейчас читают

«Время собирать чемоданы, женушка»: Потап опубликовал странное фото Каменских
Названы самые популярные имена для новорожденных в Петербурге в 2019 году
За многомиллионное имущество Петросяна борется не Степаненко, а его дочь

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги