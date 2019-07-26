«Какая фигурка!» Настя Уколова порадовала поклонников отпускным фото

Звезда «Молодежки» Анастасия Уколова порадовала поклонников фотографией в купальнике из отпуска в Турции.
На снимке 25-летняя актриса позирует на лежаке со стаканом сока и фруктовой тарелкой.
«Молодость», — гласит лаконичная подпись к публикации.
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Подписчики Уколовой рассыпались в комплиментах в комментариях к публикации:
«Аппетитно!!! Бабушка не заругает?»;
«Вау, аж поперхнулся»;
«Какие булочки!»
«Настюша, огооооонь 🔥🔥🔥🔥🔥🔥»;
Мммм, какая фигурка🔥🔥🔥😘;
«Отличная оппа!!! 🔥👏👏👏».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о дочери Игоря Крутого, которая опубликовала «горячее» фото из отпуска.