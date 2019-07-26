«Какая фигурка!» Настя Уколова порадовала поклонников отпускным фото

, 22:35 Фото 48

Российская актриса поделилась летним настроением из турецкого курорта.

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Фото, видео : Instagram @anastasiyaa_ukolova

Звезда «Молодежки» Анастасия Уколова порадовала поклонников фотографией в купальнике из отпуска в Турции.

На снимке 25-летняя актриса позирует на лежаке со стаканом сока и фруктовой тарелкой.

Instagram @anastasiyaa_ukolova

«Молодость», — гласит лаконичная подпись к публикации.

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Подписчики Уколовой рассыпались в комплиментах в комментариях к публикации:

«Аппетитно!!! Бабушка не заругает?»;

«Вау, аж поперхнулся»;

«Какие булочки!»

«Настюша, огооооонь 🔥🔥🔥🔥🔥🔥»;

Мммм, какая фигурка🔥🔥🔥😘;

«Отличная оппа!!! 🔥👏👏👏».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о дочери Игоря Крутого, которая опубликовала «горячее» фото из отпуска.

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