Российская актриса Мария Порошина несколько месяцев назад стала мамой в пятый раз. Недавно артистка опубликовала в Instagram фото со старшей дочкой Полиной от брака с Гошей Куценко и рассказала об отношениях с дочерьми.
Также Мария добавила, что Полину постоянно контролирует отец. Куценко, по ее словам, очень строгий родитель.
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Поклонники обратили внимание схожесть во внешности матери и дочери, и заметили, что они выглядят как сестры:
«Мама моложе дочери»;
«Как две сестры»;
«Как сестры смотритесь», — написали фолловеры.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Порошина выложила в сеть пляжное фото в бикини.