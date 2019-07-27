Российская актриса Мария Порошина несколько месяцев назад стала мамой в пятый раз. Недавно артистка опубликовала в Instagram фото со старшей дочкой Полиной от брака с Гошей Куценко и рассказала об отношениях с дочерьми.

«В отношениях со взрослыми дочерями самое сложное — не перейти грань „подружка — мама“. Я строгая мама. Не знаю, что проще: объяснить правила поведения маленькому ребенку или в чем-то убедить Полину. Я уважаю в ней личность, но и эта личность порой ошибается». (Орфография и пунктуация автора сохранена — Прим. ред.), — написала актриса.