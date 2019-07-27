«Я — строгая мама»: Мария Порошина рассказала об отношениях с дочерью

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Артистка поделилась размышлениями на своей странице в Instagram.

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Фото, видео : Instagram @mashaaporoshina

Российская актриса Мария Порошина несколько месяцев назад стала мамой в пятый раз. Недавно артистка опубликовала в Instagram фото со старшей дочкой Полиной от брака с Гошей Куценко и рассказала об отношениях с дочерьми.

«В отношениях со взрослыми дочерями самое сложное — не перейти грань „подружка — мама“. Я строгая мама. Не знаю, что проще: объяснить правила поведения маленькому ребенку или в чем-то убедить Полину. Я уважаю в ней личность, но и эта личность порой ошибается». (Орфография и пунктуация автора сохранена — Прим. ред.), — написала актриса.

Instagram @mashaaporoshina

Также Мария добавила, что Полину постоянно контролирует отец. Куценко, по ее словам, очень строгий родитель.

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Поклонники обратили внимание схожесть во внешности матери и дочери, и заметили, что они выглядят как сестры:

«Мама моложе дочери»;

«Как две сестры»;

«Как сестры смотритесь», — написали фолловеры.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Порошина выложила в сеть пляжное фото в бикини.

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