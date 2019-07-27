Украинки массово оголились в ответ на слова чиновника о «королевах и проститутках»

Украинские женщины начали массово оголяться в ответ на морализаторский пост в своем Facebook запорожского чиновника. Замглавы местного областного совета Владислав Марченко, отвечающий, к слову, за вопросы гендерного равенства и противодействие насилию, процитировал на своей странице некого американского комика, который не может отличить легкомысленно одетую женщину от проститутки. Депутат отметил, что настоящие королевы одеваются скромно и элегантно, и призвал украинских девушек надевать одежду «соответственно своим жизненным ценностям» и не публиковать в сети фото в купальниках и нижнем белье.

«Чем более мудра женщина, тем более она закрыта», — философствует чиновник.

Украинки на это буквально затроллили Марченко, запустив в соцсетях массовый флешмоб под хештегом #забулазапитатьумарченка, что по-русски значит «забыла спросить у Марченко». Дамы разных возрастов и профессий начали выкладывать в интернет фотографии в откровенных нарядах, а некоторые еще и с сигаретой или бутылкой водки в руках.

«Фото проститутки-алкоголички для Владислав Марченко», — написала под снимком Катерина Маркова.

Facebook /kateryna.markova

«Шутки шутками, но у нас все еще тысячи мужчин и, самое страшное, женщин, живут в Средневековье. И искренне уверены, что кастрюльки, борщ, быть скромнее и тише и удачно выйти замуж — предел мечтаний любой женщины», — возмущается журналистка Наталия Соловьева.

Facebook / natalia.soloviova.7165

«Именно чиновники с устаревшими взглядами будут мне указывать, какой длинны должна быть юбка. Щас!» — пишет финансовый консульатнт Татьяна Романенко.

Facebook / Татьяна Романенко

Сам Владислав Марченко свой нравоучительный пост со своей страницы быстро удалил, однако скриншот уже успели растиражировать украинские издания.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» попросила мужчин перестать оголяться в жару на городских улицах.