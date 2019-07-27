Наташа Королева вслед за Бабкиной опубликовала фото в ванне

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Певица и супруга Тарзана сейчас находится на фестивале «Жара» в Баку.

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Фото, видео : Instagram @koroleva__star

Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко не стесняются делиться с поклонниками моментами своей личной жизни. Вот и на этот раз Королева опубликовала снимок в ванне, наполненной пеной, которая прикрывает формы поп-звезды. Сейчас певица находится на фестивале «Жара», проходящем в Баку.

Instagram @koroleva__star

Внимательные подписчики Натальи сразу обратили внимание, что буквально на днях похожую фотографию выкладывала ее коллега по сцене Надежда Бабкина, которая отдыхала на Алтае и делала различные омолаживающие процедуры.

Instagram @ngbabkina

Но поклонники остались верны Королевой и заметили, что ее фото «круче Бабкиной». Привыкшие к веселому нраву певицы фолловеры и на этот раз с восхищением отнеслись к ее фотосессии, замечая интересные детали в ее внешности.

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«Ната, маникюр бомбический»

«Ты просто космос, фору не дашь никому. Ты огонь»

«Ты ж наша куколка»

«Где Наташа — всегда жара! Супер, так держать», — написали они.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Королева зажгла на съемках нового клипа Гурцкой.

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