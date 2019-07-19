«Истинные греки»: Потомки Геракла не испугались землетрясения и продолжили эфир

Сильное землетрясение произошло днем в пятницу, 19 июля, в Афинах, вызвав панику среди населения. Магнитуда подземного толчка составила 5,1.

Многие жители домов, сотрудники офисов были эвакуированы из зданий.

Те же, кто пренебрег собственной безопасностью и не покинул помещений, рассказывают, что ощущали, как будто пол и стены двигаются, а люстры при этом болтаются.

А вот ведущий прямого эфира одного из местных телеканалов, а также его гость лишь с улыбкой посмотрели на кадры сотрясаемых тектоническими сдвигами зданий и продолжили рассуждать на насущные темы этой древней страны.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео второго за двое суток землетрясения в Калифорнии.