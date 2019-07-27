ГИБДД намеревается в будущем добиться оформления до 100% мелких ДТП по европротоколу

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Об этом на встрече с экспертным сообществом заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.

Фото : Tsn.ua

ГИБДД РФ намеревается в ближайшие годы перевести все мелкие аварии без пострадавших на оформление по европротоколу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ГИБДД Владимира Кузина.

«Мы стремимся к 2030 году к нулевой смертности, так и, наверное, в какой-то период времени мы достигнем того, что в рамках европротокола можно будет оформлять практически до 100% ДТП без пострадавших», — заявил представитель ведомства на встрече с экспертным сообществом.

При этом Кузин отметил, что в настоящее время отчетливо прослеживается уменьшение числа выездов инспекторов ГИБДД на мелкие ДТП.

«За шесть месяцев этого года сотрудниками Госавтоинспекции было оформлено 1,9 миллиона ДТП, что на 17,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал замглавы ГИБДД.

По словам Кузина, сейчас более одной трети водителей, совершивших мелкие аварии, оформляют ДТП без привлечения сотрудников Госавтоинспекции.

Европротокол — это упрощенный порядок оформления ДТП без обращения в ГИБДД. Воспользоваться им можно, если в столкновении участвовали только два автомобиля, оба владельца застрахованы по ОСАГО, нет пострадавших, ущерб причинен только автомобилям участников аварии, а имущество третьих лиц не пострадало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суперсервис для оформления ДТП за 15 минут вскоре появится в России.

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