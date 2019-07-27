Дипломаты встретились с россиянами на борту задержанного в Иране танкера

Представители дипмиссии РФ в Иране встретились с российскими гражданами экипажа задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero. Информация об этом появилась в Twitter внешнеполитического ведомства РФ.

По словам сотрудников посольства, состояние здоровья моряков хорошее, они по-прежнему остаются на борту танкера.

Британский танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе 19 июля Корпусом стражей исламской революции. С того времени российские дипломаты пытались добиться встречи с гражданами РФ, входящими в состав экипажа задержанного судна.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео захвата британского танкера Stena Impero.