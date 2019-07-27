«Тело вторично»: Екатерина Гордон в бикини порассуждала о важности духа

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Юрист и певица рассказала, что тело для нее стоит не на первом месте, но заботу о нем она все же проявляет.

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Фото, видео : Instagram @katyagordon

Звездный юрист Екатерина Гордон рассказала о соотношении духа и тела в своей жизни. Откровения, опубликованные в Instagram, знаменитость сопроводила коротким видео в откровенном образе. В кадре Гордон позирует в белоснежном бикини, покачивая бедрами.

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«У меня есть тело. Оно вторично по отношению к духу. Оно увядает, дух крепнет. Оно капризничает, дух учит терпению», — рассуждает юрист.

Instagram @katyagordon

Но, уверяет Екатерина, несмотря на то, что тело не первостепенно, содержать его в достойном виде все же имеет смысл.

«Потому что мирское приносит удовольствие, потому что хочется нравиться, потому что хочется», — объясняет Гордон.

Кроме того, женщина похвасталась, что провела несколько недель без алкоголя и «дурной еды», а ее тело с легкостью вспомнило, как когда-то усиленно занималось спортом. И даже задумалась — не вернуться ли ей к тренировкам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Гордон рассказала, как ее спасли врачи.

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