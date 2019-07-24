«Поменяли всю кровь»: Екатерина Гордон о том, как ее спасли врачи

Юрист Екатерина Гордон неожиданно разоткровенничалась в Instagram о своем здоровье, рассказав о тяжелой операции, которую ей пришлось перенести два года назад. По словам Гордон, тогда медики «поменяли» ей почти всю кровь.
Однако подписчики Екатерины Гордон не оценили ее откровенного признания. Как отметил один из пользователей, однажды юрист даже демонстрировала злосчастный шрам в эфире телепередачи вместо того, чтобы давно придумать, как от него избавиться.
«Непременно об этом нужно всем рассказать», — съязвил в комментариях другой юзер.
«А если тату закрыть?» — предложил решение подписчик.
Гордон, в свою очередь, на подобные высказывания в свой адрес отвечать не стала.
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