«Поменяли всю кровь»: Екатерина Гордон о том, как ее спасли врачи

, 7:55 Фото 123

Гордон призналась, что два года назад пережила серьезную операцию.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @katyagordon

Юрист Екатерина Гордон неожиданно разоткровенничалась в Instagram о своем здоровье, рассказав о тяжелой операции, которую ей пришлось перенести два года назад. По словам Гордон, тогда медики «поменяли» ей почти всю кровь.

«А хотите сознаюсь? У меня после операции два года назад, когда меня буквально спасли, поменяв мне (без шуток) почти всю кровь… шрам до пупка (перевязывали подвздошные артерии)», — написала правозащитница, добавив, что с тех пор стесняется шрама и носит нижнее белье только с завышенной талией.

Instagram @katyagordon

Однако подписчики Екатерины Гордон не оценили ее откровенного признания. Как отметил один из пользователей, однажды юрист даже демонстрировала злосчастный шрам в эфире телепередачи вместо того, чтобы давно придумать, как от него избавиться.

«Непременно об этом нужно всем рассказать», — съязвил в комментариях другой юзер.

«А если тату закрыть?» — предложил решение подписчик.

Гордон, в свою очередь, на подобные высказывания в свой адрес отвечать не стала.

Гороскоп на 24 июля: Козероги, хватайте удачу за хвост!

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правозащитница опровергла «обвинения» в адрес Ксении Собчак.

Читайте также

+17° Днём +19°
Ночью +12°
63.13
0.15 70.64
-0.01
Гороскоп на 24 июля: Козероги, хватайте удачу за хвост!

Последние новости

8:45
Бывший супруг Гвен Стефани не дает ей снова выйти замуж
8:37
По волнам грамотности: «Тотальный диктант» на воде провели в Петербурге
8:33
Времени зря не теряет: Пегова призналась в просмотре сериала во время педикюра
8:26
Снова свободна: Наталья Штурм рассказала об измене своего «статусного» кавалера
8:15
Черный список лишенных родительских прав появится в России
8:08
Ольгин день: что можно и что нельзя делать 24 июля

Сейчас читают

Гороскоп на 24 июля: Козероги, хватайте удачу за хвост!
«Что я сделала?» Зеленский отписался от супруги Мартиросяна в Instagram
«Шоу какой-то девочки»: Выступление Агилеры разочаровало Топалова и Тодоренко

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги