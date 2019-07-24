«Поменяли всю кровь»: Екатерина Гордон о том, как ее спасли врачи

Юрист Екатерина Гордон неожиданно разоткровенничалась в Instagram о своем здоровье, рассказав о тяжелой операции, которую ей пришлось перенести два года назад. По словам Гордон, тогда медики «поменяли» ей почти всю кровь.

«А хотите сознаюсь? У меня после операции два года назад, когда меня буквально спасли, поменяв мне (без шуток) почти всю кровь… шрам до пупка (перевязывали подвздошные артерии)» , — написала правозащитница, добавив, что с тех пор стесняется шрама и носит нижнее белье только с завышенной талией.

Instagram @katyagordon