«Мультик!»: пользователи умилились годовалому внуку Юдашкина

, 19:56 Фото 47

Фотографиями поделилась супруга модельера Марина.

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Фото, видео : Instagram @marinayudashkina

В семье именитого российского модельера Валентина Юдашкина недавно произошло пополнение — в 2018 году родился внук Аркаша. Снимками мальчика на своей странице в Instagram поделилась счастливая бабушка — Марина Юдашкина.

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На фотографиях запечатлен белокурый малыш с огромными голубыми глазами. Подписчики Юдашкиной пришли в восторг от маленького мальчика в оранжевом комбинезоне и отметили, что ребенок очень похож на своего знаменитого дедушку.

«Ой! 100% дедушка!»

«Это не ребенок — это мультик!»

«Глаза — бездонные океаны!» — восторгаются фолловеры супруги модельера.

Instagram @marinayudashkina

Не смогли пройти мимо фото маленького Аркаши и звездные подписчики Марины Юдашкиной.

«Солнышко лучистое», — резюмировала Анита Цой.

«Марина! Вот твоя любовь!» — уверен Игорь Николаев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фотографиями годовалого внука делился с подписчиками и сам Валентин Юдашкин.

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