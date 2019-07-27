«Отбились от рук»: Киев решил изгнать батальон «Азов»* из Донбасса

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Националисты самовольно закладывают мины, на которых потом подрываются украинские военнослужащие.

Фото : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Александр Максименко

В Киеве всерьез задумались о выводе карательного батальона «Азов» с позиций в Донбассе. Такую информацию сообщил замначальника народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в субботу, 27 июля, пишет URA.RU.

По его данным, в Краматорске прошло экстренное совещание с участием руководства Службы безопасности Украины, Нацгвардии и Вооруженных сил Украины для оценки эффективности одного из подразделений батальона на Горловском направлении, где бойцы «Азова» отказываются подчиняться руководству в вопросах применения оружия.

Выяснилось, что они, не предупредив командование, установили мины на сельскохозяйственных угодьях местных жителей, а также на маршруте движения подразделений ВСУ. В результате на одной из мин подорвались трое украинских силовиков.

Тем не менее окончательное решение по поводу отвода «Азова» из Донбасса остается по-прежнему за главой МВД Украины Арсеном Аваковым и командующим Нацгвардией Николаем Баланом, которые тотально покровительствуют националистам.

Недопонимание и напряжение между бойцами «Азова» и украинскими силовиками в Донбассе нарастает. 5 июля один из военнослужащих ВСУ в ходе конфликта на почве идеологических разногласий открыл огонь из автомата по националистам из «Азова» в Донбассе, в результате чего двое были ранены.

* — экстремистская символика батальона «Азов» запрещена в РФ.

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