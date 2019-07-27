В «День балтийского поля» под Калининградом показали «балет» сельхозтехники

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Продемонстрировать свою продукцию на фестиваль съехались около 180 представителей региональных предприятий и фермерских хозяйств.

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Фото, видео : baltpole.gov39.ru, 5tv.ru

Масштабный фестиваль «День балтийского поля» открылся в Калининградской области в субботу, 27 июля. Мероприятие, которое организовано уже в третий раз, объединяет сельхозпредприятия и фермерские хозяйства всего региона.

В этом году под фестиваль была выделена гигантская площадь — 25 гектаров. Продемонстрировать свою продукцию и деятельность съехались представители около 180 сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств.

В рамках «Дня балтийского поля» начал свою работу Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров области. В ходе организованного им семинара обсуждались вопросы государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, для сотен зрителей был продемонстрирован процесс заготовки кормов. В поле работало 15 мощных сельхозмашин, за рулем одной из них был и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

По его словам, такие мероприятия как «День балтийского поля» крайне важны.

«Мне очень понравилось, что мы в этом году не показывали уборку кукурузы или пшеницы, а кормоуборочные работы — „балет“ тяжелой техники на поле. Даже для общего развития это очень важно понимать, что такое сельское хозяйство, что это высокотехнологичная сложная работа», — отметил губернатор.

Фестиваль продолжит работу и в воскресенье, 28 июля.

Ранее в июле в Ленинградской области открылась выставка «Всероссийский день поля»

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