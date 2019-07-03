Не менее 40 человек стали жертвами авиаудара в ливийской Триполи

, 10:18 Эфирная новость 46

Огонь, как сообщает местное правительство, велся прицельно по лагерю беженцев.

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Фото, видео : Reuters, Пятый канал

Как минимум 40 человек стали жертвами авиаудара по центру размещения беженцев в пригороде ливийской столицы Триполи.

На месте продолжается разбор завалов, десятки раненых госпитализированы. Многие по словам медиков — в крайне тяжелом состоянии. Среди пострадавших в основном мигранты.

Судя по всему атака была спланирована заранее. Огонь по лагерю велся прицельно. Накануне глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар заявил о подготовке авианалета на Триполи, однако планировалось что целью станут исключительно военные объекты.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры боя в Ливии двух танков Т-55.

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