Видео: Джиган подарил восьмилетней дочери пачку сторублевых купюр

Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова трогательно поздравили свою дочку Ариелу с восьмилетием. Ранним утром девочку вышло чествовать все семейство. Малышка раскрывала подарки, а мама транслировала действо в Instagram. Так подписчики узнали, что помимо детской косметики и игрушек, дочке хип-хоп исполнителя досталась толстая пачка сторублевых купюр.

«С днем рождения., доченька!!! Сегодня исполнилось 8 лет моей львице Бога Ариеле!» — подписал фотографию с дочкой Джиган.

Instagram @fabrika_band

День рождения малышки, как всегда, прошло с большим размахом. На этот раз праздник был в стиле «Богов Олимпа». Все гости оделись на торжество в костюмы древнегреческих героев, богинь и существ. Ариелу даже поздравила Медуза Горгона с тысячью искусственных змей на голове и одним живым удавом, которого она повесила имениннице на шею. Девочка стойко пережила это испытание.

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Фанаты поспешили поздравить девочку и ее родителей с праздником.

«Какие классные! С праздником! С днем рождения куколку!»

«С именинницей! Молодцы, что дарите детям сказку!»

«Вы реально крутые родители!!!» — восхищаются фолловеры.

Джиган и Оксана Самойлова воспитывают трех прекрасных дочерей — Ариелу, Лею и Майю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена рэпера Джигана мечтает о школьных каникулах.