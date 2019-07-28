Сильные дожди вновь спровоцировали подтопление домов в Тулуне

В Иркутской области ожидают повышения уровня воды. Об этом пишут ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Иркутской области.

За последние сутки в Тулуне выпало максимальное количество осадков — 104 мм (почти месячная норма), что негативно сказалось на обстановке в регионе. В результате этого вновь оказались подтоплены дома и участки.

В ведомстве опасаются, что вода в реке Уда может подняться до критической отметки 230 сантиметров. Также речь идет о реках Ия в районе Тулуна, Оки, что недалеко от Ухтуйя и Белой рядом с Мишелевкой.

В МЧС обозначили участки, где это ожидается: Алыгджер — Хадама — Нижнеудинск — Широково, Ия на участке Аршан — Тулун, Ока на участке Сарам — Ухтуй, Белая на участке Новостройка — Инга — Мишелевка, на малых реках южного Прибайкалья до отметок, близким к критическим.

В селе Инга замечен выход воды из берегов. Возможно подтопление в районе населенных пунктов Аршан, Хадама, города Слюдянка.

Ранее 5-tv.ru писал, что из-за сильных ливней из берегов вышли реки в 109 населенных пунктах Иркутской области. В зоне подтопления оказались 10,9 тысяч жилых домов. Жертвами паводка стали 25 человек, семерых до сих пор не нашли. В настоящий момент идет ликвидация последствий стихийного бедствия.