Сильные дожди вновь спровоцировали подтопление домов в Тулуне

В Иркутской области ожидают повышения уровня воды. Об этом пишут ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Иркутской области.
За последние сутки в Тулуне выпало максимальное количество осадков — 104 мм (почти месячная норма), что негативно сказалось на обстановке в регионе. В результате этого вновь оказались подтоплены дома и участки.
В ведомстве опасаются, что вода в реке Уда может подняться до критической отметки 230 сантиметров. Также речь идет о
В МЧС обозначили участки, где это ожидается:
В селе Инга замечен выход воды из берегов. Возможно подтопление в районе населенных пунктов
Ранее 5-tv.ru писал, что из-за сильных ливней из берегов вышли реки в 109 населенных пунктах Иркутской области. В зоне подтопления оказались 10,9 тысяч жилых домов. Жертвами паводка стали 25 человек, семерых до сих пор не нашли. В настоящий момент идет ликвидация последствий стихийного бедствия.