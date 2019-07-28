Видео: орел схватил камеру натуралиста и снял свой полет

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Канадец Джимм Юта опубликовал запись GoPro, которую обнаружили через полтора месяца после похищения камеры птицей.

Фото : ТАСС/Frank Molter

Канадский натуралист Джимм Юта на своей странице в Facebook поделился видеозаписью с камеры GoPro, которую унес орел.

Инцидент произошел на берегу острова в Британской Колумбии на западе страны. Юта установил камеру и положил рядом рыбу в качестве приманки. На место прилетели несколько хищных птиц, одна из которых схватила устройство в лапу. Запись не прервалась и запечатлела полет от лица добычи пернатого. 

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Камеру обнаружил турист, и спустя шесть недель устройство вернулось к владельцу.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с Камчатки, где медвежата сыграли в футбол. 

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