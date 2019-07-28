Видео: орел схватил камеру натуралиста и снял свой полет

Канадский натуралист Джимм Юта на своей странице в Facebook поделился видеозаписью с камеры GoPro, которую унес орел.

Инцидент произошел на берегу острова в Британской Колумбии на западе страны. Юта установил камеру и положил рядом рыбу в качестве приманки. На место прилетели несколько хищных птиц, одна из которых схватила устройство в лапу. Запись не прервалась и запечатлела полет от лица добычи пернатого.

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Камеру обнаружил турист, и спустя шесть недель устройство вернулось к владельцу.

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