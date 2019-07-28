Четыре человека погибли и двое, включая подростка, пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей в Ленинградской области. Авария произошла днем в воскресенье, 28 июля, в Лужском районе на 135-м километре трассы Петербург — Псков. По невыясненным причинам водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia.

« В результате ДТП погибли оба водителя и пассажиры, сидевшие на передних сидениях — три мужчины и одна женщина. Также пострадали еще два пассажира, один из них несовершеннолетний », — говорится в сообщении.

Пострадавших с места происшествия госпитализировали. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

5-tv.ru

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