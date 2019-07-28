Четыре человека погибли и двое пострадали в ДТП в Ленобласти — видео, фото

, 16:10 Внимание: шокирующие кадры! 301

Авария произошла днем 28 июля в Лужском районе на 135-м километре автодороги Петербург — Псков.

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Фото, видео : ВКонтакте @spb_today

Четыре человека погибли и двое, включая подростка, пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей в Ленинградской области. Авария произошла днем в воскресенье, 28 июля, в Лужском районе на 135-м километре трассы Петербург — Псков. По невыясненным причинам водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia.

«В результате ДТП погибли оба водителя и пассажиры, сидевшие на передних сидениях — три мужчины и одна женщина. Также пострадали еще два пассажира, один из них несовершеннолетний», — говорится в сообщении.

Пострадавших с места происшествия госпитализировали. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

5-tv.ru
ВКонтакте @spb_today

Ранее 5-tv.ru сообщал, что момент гибели пилота на гонках «Московская миля» попал на видео.

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