Момент гибели пилота на гонках «Московская миля» попал на видео

Соревнования по дрэг-рейсингу «Московская миля» в подмосковном Быково 27 июля были омрачены гибелью пилота. Во время одного из квалификационных заездов Nissan GT-R35 под управлением пилота Сергея Боричева вылетел с трассы, снес телевизионную вышку и загорелся.

Экстренные службы своевременно пришли на помощь спортсмену, врачи боролись за жизнь Боричева, однако пилот умер не приходя в сознание.

На кадрах, попавших в сеть, видно как автомобиль начинает «рыскать» по трассе, в какой-то момент водитель теряет управление, машину разворачивает и она боком уходит с дороги.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели экс-чемпиона мира по боксу в ДТП в США.