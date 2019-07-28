Момент гибели пилота на гонках «Московская миля» попал на видео

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Трагедия на соревнованиях по дрэг-рейсингу в в подмосковном Быково произошла 27 июля.

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Фото, видео : ВКонтакте @ram.online

Соревнования по дрэг-рейсингу «Московская миля» в подмосковном Быково 27 июля были омрачены гибелью пилота. Во время одного из квалификационных заездов Nissan GT-R35 под управлением пилота Сергея Боричева вылетел с трассы, снес телевизионную вышку и загорелся.

Экстренные службы своевременно пришли на помощь спортсмену, врачи боролись за жизнь Боричева, однако пилот умер не приходя в сознание.

На кадрах, попавших в сеть, видно как автомобиль начинает «рыскать» по трассе, в какой-то момент водитель теряет управление, машину разворачивает и она боком уходит с дороги.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели экс-чемпиона мира по боксу в ДТП в США.

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