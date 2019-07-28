В иркутском Тулуне началась эвакуация из-за угрозы паводка

В иркутском Тулуне в воскресенье, 28 июля, началась эвакуация населения в связи с критическим повышением уровня воды в реке Ия. Как сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт города,
При этом вода неуклонно продолжает прибывать. В Тулуне началась эвакуация населения из трех районов, находящихся под угрозой подтопления. Это жилые кварталы рядом с мясокомбинатом, Гидролизный и ЛДК.
Сотрудники МЧС и правоохранительных органов настоятельно рекомендуют гражданам не отказываться от эвакуации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин в Петербурге пообщался с семьями, пострадавшими от паводка в Иркутской области.