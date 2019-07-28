В иркутском Тулуне началась эвакуация из-за угрозы паводка

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Уровень воды в реке Ия в районе Тулуна приблизился к критической отметке.

Фото : © РИА Новости/ Пресс-служба МЧС РФ

Тема:
Паводок в Иркутской области 55

В иркутском Тулуне в воскресенье, 28 июля, началась эвакуация населения в связи с критическим повышением уровня воды в реке Ия. Как сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт города, уровень воды в реке Ия в районе пострадавшего от паводка Тулуна Иркутской области достиг 695 сантиметров при критической отметке в семь метров.

При этом вода неуклонно продолжает прибывать. В Тулуне началась эвакуация населения из трех районов, находящихся под угрозой подтопления. Это жилые кварталы рядом с мясокомбинатом, Гидролизный и ЛДК. Людей отправляют в три пункта временного размещения: на базе детского сада «Теремок», на лыжной базе «Снежинка» и в зале борьбы на улице Сигаева.

Сотрудники МЧС и правоохранительных органов настоятельно рекомендуют гражданам не отказываться от эвакуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин в Петербурге пообщался с семьями, пострадавшими от паводка в Иркутской области.

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