В иркутском Тулуне началась эвакуация из-за угрозы паводка

В иркутском Тулуне в воскресенье, 28 июля, началась эвакуация населения в связи с критическим повышением уровня воды в реке Ия. Как сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт города, уровень воды в реке Ия в районе пострадавшего от паводка Тулуна Иркутской области достиг 695 сантиметров при критической отметке в семь метров.

При этом вода неуклонно продолжает прибывать. В Тулуне началась эвакуация населения из трех районов, находящихся под угрозой подтопления. Это жилые кварталы рядом с мясокомбинатом, Гидролизный и ЛДК. Людей отправляют в три пункта временного размещения: на базе детского сада «Теремок», на лыжной базе «Снежинка» и в зале борьбы на улице Сигаева.

Сотрудники МЧС и правоохранительных органов настоятельно рекомендуют гражданам не отказываться от эвакуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин в Петербурге пообщался с семьями, пострадавшими от паводка в Иркутской области.