Интервью Fox News с Путиным номинировано на «Эмми»

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Беседа президента РФ с корреспондентом Крисом Уоллерсом состоялась в июле 2018 года в Хельсинки по окончанию американо-российского саммита.

Фото : © РИА Новости/ Алексей Никольский

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому телеканалу Fox News номинировано на премию «Эмми» в категории «Живое интервью», сообщает Интерфакс.

Беседа главы государства с корреспондентом Крисом Уоллерсом прошла в июле 2018 года по окончании американо-российского саммита в Хельсинки.

Отмечается, что американский телеканал впервые выдвинут на «Эмми» в области новостей и документального кино. Помимо беседы Владимира Путина Крису Уоллерсу, в номинацию заявлены еще шесть интервью других телеканалов.

71-я церемония вручения премии «Эмми» состоится 22 сентября 2019 года в Microsoft Theater Лос-Анджелесе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оливер Стоун попросил Владимира Путина стать крестным своей дочери. Известный кинорежиссер взял интервью у президента России.

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