В Грузии проходит митинг за восстановление отношений с Россией

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Собравшиеся в центре Батуми требуют у властей отказаться от воинственной риторики и начать диалог с Москвой, Цхинвалом и Сухумом.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com, YouTube / Batumi Live Channel

Митинг за восстановление отношений с Россией проходит в Грузии. Собравшиеся в центре Батуми представители парламентской оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» и их последователи требуют у властей страны отказа от участия в военных блоках и воинственной риторики в отношении Москвы, сообщает РИА Новости.

По мнению участников мероприятия, отношения Грузии и России должны вернуться на докризисный уровень. Митингующие уверены, что необходимо прийти к прямому диалогу между Москвой, Цхинвалом и Сухумом.

«Главное требование — чтобы наше руководство наконец-то увидело то, чего хочет народ. Мы должны начать прямой диалог с Сухумом, Цхинвалом, Москвой», — заявила лидер «Альянса патриотов Грузии» Ирма Инашвили.

Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие на международной конференции православия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-министр обороны Грузии Окруашвили задержан в Тбилиси.

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В Грузии проходит митинг за восстановление отношений с Россией

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