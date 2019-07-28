В Грузии проходит митинг за восстановление отношений с Россией

Митинг за восстановление отношений с Россией проходит в Грузии. Собравшиеся в центре Батуми представители парламентской оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» и их последователи требуют у властей страны отказа от участия в военных блоках и воинственной риторики в отношении Москвы, сообщает РИА Новости.

По мнению участников мероприятия, отношения Грузии и России должны вернуться на докризисный уровень. Митингующие уверены, что необходимо прийти к прямому диалогу между Москвой, Цхинвалом и Сухумом.

« Главное требование — чтобы наше руководство наконец-то увидело то, чего хочет народ. Мы должны начать прямой диалог с Сухумом, Цхинвалом, Москвой », — заявила лидер «Альянса патриотов Грузии» Ирма Инашвили.

Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие на международной конференции православия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-министр обороны Грузии Окруашвили задержан в Тбилиси.