В Грузии проходит митинг за восстановление отношений с Россией

Митинг за восстановление отношений с Россией проходит в Грузии. Собравшиеся в центре Батуми представители парламентской оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» и их последователи требуют у властей страны отказа от участия в военных блоках и воинственной риторики в отношении Москвы, сообщает РИА Новости.
По мнению участников мероприятия, отношения Грузии и России должны вернуться на докризисный уровень. Митингующие уверены, что необходимо прийти к прямому диалогу между Москвой, Цхинвалом и Сухумом.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-министр обороны Грузии Окруашвили задержан в Тбилиси.