Видео: Экс-министр обороны Грузии Окруашвили задержан в Тбилиси

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Лидера движения «Победившая Грузия», ранее работавшего в правительстве Саакашвили, обвиняют в организации беспорядков и штурма парламента во время митингов 20–21 июня в грузинской столице.

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Фото, видео : © РИА Новости, facebook @rustavi2

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Вооруженные протесты в Тбилиси 43

Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили в четверг, 25 июля, задержан в Тбилиси. Об этом сообщила телекомпания «Рустави 2», возле которой произошло задержание, она же опубликовала видео, на котором правоохранители составляют протокол.

«Лидер движения „Победившая Грузия“ посетил телепередачу „Рустави 2“ „Ванос шоу“. Ираклий Окруашвили был задержан после ухода из телекомпании», — говорится в сообщении.

Окруашвили, работавший в 2004–2006 годах в правительстве Михаила Саакашвили, обвиняется в организации беспорядков и штурма грузинского парламента во время митингов 20–21 июня в Тбилиси. По статье «организация насилия, руководство или участие в нем» политику грозит до шести лет лишения свободы.

По информации ТАСС, два дня назад Ираклий Окруашвили дал показания по делу о беспорядках во время митингов. Помимо него были допрошены бывший глава МИД Грузии Григол Вашадзе, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, лидер «Национал-демократической партии» Бачуки Кардава и другие участники протестов. На сегодняшний день задержаны 16 человек. Обвинения предъявлены пока только депутату парламента Грузии от партии сторонников Саакашвили «Единое национальное движение» Ники Мелии. Он находится под домашним арестом.

Между тем Интерфакс со ссылкой на МВД Грузии передает, что Окруашвили инкриминируют попытку государственного переворота.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, митинги, переросшие в беспорядки, начались в столице Грузии после выступления российского делегата на сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Протестующие требовали отставки правительства и пытались штурмовать здание парламента.

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси 43
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