Фото: Климова отправилась на дружескую прогулку с возлюбленной бывшего мужа

Екатерина Климова провела время с новой возлюбленной своего бывшего мужа. С коллегой по цеху — актрисой Еленой Бирюковой — Екатерина сохраняет приятельские отношения.

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В сторис на странице Климовой в Instagram появился совместный снимок с Бирюковой. Таже были опубликованы кадры с отдыха с бывшим возлюбленным — Ильей Хорошиловым — и их общей дочерью Елизаветой. Заметно, что между собой бывшая и нынешняя пассии Хорошилова прекрасно ладят и конфликтов не возникает.

Instagram @klimovagram

Примечательно, что женщины приятельствовали и до того, как у Елены и Ильи завязался роман — Бирюкова признавалась, что ей было трудно сказать подруге, что она строит отношения с ее бывшим супругом. Однако после того, как об этом стало известно, взаимоотношения Бирюковой и Климовой хоть и изменились, но остались теплыми.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что плавающая в бассейне младшая дочь Климовой умилила публику.