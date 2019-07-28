Фото: Климова отправилась на дружескую прогулку с возлюбленной бывшего мужа

, 23:16 Фото 49

Вместе с Еленой Бирюковой, экс-супругои Ильей Хорошиловым и дочкой Елизаветой Климова прогулялась по городу.

Фото : ТАСС / Виталий Невар

Екатерина Климова провела время с новой возлюбленной своего бывшего мужа. С коллегой по цеху — актрисой Еленой Бирюковой — Екатерина сохраняет приятельские отношения.

Менеджер Глюкозы прокомментировал слухи о ее разводе — интервью

В сторис на странице Климовой в Instagram появился совместный снимок с Бирюковой. Таже были опубликованы кадры с отдыха с бывшим возлюбленным — Ильей Хорошиловым — и их общей дочерью Елизаветой. Заметно, что между собой бывшая и нынешняя пассии Хорошилова прекрасно ладят и конфликтов не возникает.

Instagram @klimovagram

Примечательно, что женщины приятельствовали и до того, как у Елены и Ильи завязался роман — Бирюкова признавалась, что ей было трудно сказать подруге, что она строит отношения с ее бывшим супругом. Однако после того, как об этом стало известно, взаимоотношения Бирюковой и Климовой хоть и изменились, но остались теплыми.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что плавающая в бассейне младшая дочь Климовой умилила публику.

Читайте также

+15° Днём +25°
Ночью +14°
63.13
-0.03 70.31
0.02
Предсказания судьбы: Наиболее вероятные причины смерти всех знаков Зодиака

Последние новости

23:16
Фото: Климова отправилась на дружескую прогулку с возлюбленной бывшего мужа
23:01
В Подмосковье задержаны двое подростков по подозрению в убийстве сестер
22:45
Менеджер Глюкозы прокомментировал слухи о ее разводе — интервью
22:25
Прямая трансляция артиллерийского салюта в честь Дня ВМФ в Петербурге — live
22:25
«Трусы, как у моей бабушки»: Серябкина появилась фестивале «Жара» в сетке
22:09
Кому опасно носить золотые украшения — мнение экспертов

Сейчас читают

Глюкоза была замечена без обручального кольца, чем подогрела слухи о разводе
В Грузии проходит митинг за восстановление отношений с Россией
«Режиссер на режиссере»: Собчак продолжила стихотворный баттл со Шнуром — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги