В ДНР рассказали о бунте украинских морпехов в Донбассе

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Военнослужащие ВСУ потребовали от вышестоящего руководства улучшения материального обеспечения.

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Фото, видео : 112.ua, Пресс-служба УНМ ДНР

Морские пехотинцы вооруженных сил Украины, находящиеся в расположении войск в Донбассе, устроили бунт. Они потребовали от вышестоящего руководства улучшения материального обеспечения. Об инциденте журналистам в ходе брифинга в воскресенье, 28 июля, рассказал замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

По его словам, в первый батальон 36-й бригады морской пехоты на Мариупольском направлении прибыли следователи СБУ, а также военной службы правопорядка и военной прокуратуры, которые должны расследовать факты "открытого неповиновения приказам командования, а также призывам к невыполнению приказов организованной группой боевиков в количестве 16 человек".

Басурин заявил, что зачинщиком бунта стал старший матрос Роман Бондаренко. Он призвал прекратить исполнять приказы руководства, пока им не приведут в соответствие вещевое и продовольственное снабжение во время нахождения на передовой. При этом Бондаренко, как подчеркивает Эдуард Басурин, был у командования на хорошем счету и получил 8 июля премию по приказу министра обороны Украины.

В последнее время все больше поступает сообщений об ухудшении морально-психологического состояния военнослужащих украинской армии, которые находятся на передовой в Донбассе. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Киев всерьез задумался о выводе запрещенного в России карательного батальона «Азов» с позиций в Донбассе.

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