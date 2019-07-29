«Большая потеря»: В Китае сожалеют об утрате Сахалина

Китайское правительство сожалеет об утрате Сахалина, который был передан России в середине XIX века. Об этом сообщил журналист Sohu в статье, посвященной данному вопросу.

Как отмечается в публикации, остров богат природными ресурсами. Например, на Сахалине обнаружено порядка семи миллиардов тон нефти.

«Эти запасы могут принести России 500 миллиардов долларов. Поэтому утрата Сахалина — большая потеря для Китая», — резюмирует сотрудник китайского портала.

Также на российском острове при раскопках была обнаружена каменная стела, покрытая иероглифами. Археологи обратились к китайским коллегам, которых, по словам автора публикации, «охватила грусть» от увиденного. На стелу были нанесены стихи императора Цяньлуна — правителя Китая XVIII века. Поэзия рассказывает о его политических успехах. В своих произведениях император утверждает, что «никто не сможет с ним сравниться».

«Если бы он только знал, что земля, на которой он тогда стоял, впоследствии перейдет России. Сейчас его слова кажутся нам смешными, поэтому можно сказать, что, написав данные строчки, он утратил свое достоинство», — цитирует китайского журналиста РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что китайские журналисты назвали «пощечиной» Западу патрульный полет российских бомбардировщиков над Балтикой во время учений НАТО.