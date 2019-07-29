«Большая потеря»: В Китае сожалеют об утрате Сахалина

Китайское правительство сожалеет об утрате Сахалина, который был передан России в середине XIX века. Об этом сообщил журналист Sohu в статье, посвященной данному вопросу.
Как отмечается в публикации, остров богат природными ресурсами. Например, на Сахалине обнаружено порядка семи миллиардов тон нефти.
Также на российском острове при раскопках была обнаружена каменная стела, покрытая иероглифами. Археологи обратились к китайским коллегам, которых, по словам автора публикации, «охватила грусть» от увиденного. На стелу были нанесены стихи императора Цяньлуна — правителя Китая XVIII века. Поэзия рассказывает о его политических успехах. В своих произведениях император утверждает, что «никто не сможет с ним сравниться».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что китайские журналисты назвали «пощечиной» Западу патрульный полет российских бомбардировщиков над Балтикой во время учений НАТО.