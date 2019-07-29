В Госдуме предложили смягчить наказание за оставление места ДТП

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С инициативой выступили депутаты от ЛДПР, которые обратили внимание на тот факт, что если серьезных последствий у аварии не было, лишение прав — слишком суровое наказание.

Фото : ТАСС / Марина Лысцева

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который подразумевает смягчение наказания для оставивших место ДТП водителей, если серьезных последствий не было. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутаты Андрей Свинцов, Вадим Деньгин и Алексей Диденко.

Парламентарии предлагают в данном случае установить альтернативное наказание в виде штрафа в десять тысяч рублей. Нынешнее законодательство преполагает только арест на 15 суток и лишение прав.

Депутаты подчеркивают, что в случае несерьезных последствий аварии, подобное наказание слишком суровое, а все могло произойти по чистой случайности — водитель может не знать, что оставил место ДТП. Кроме того, обвинения в адрес водителя может выдвинуть «действующая в корыстных целях преступная группа лиц» — так называемые «автоподставщики».

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий эксперта нового закона о регистрации автомобилей.

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