Православные отметили 1031-летие крещения Руси

Православные верующие в воскресенье отметили годовщину крещения Руси — тысяча тридцати однолетие. Торжества прошли по всей стране.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье утром, 28 июля, провел праздничную литургию в Успенском соборе Кремля. Затем предстоятель возглавил крестный ход к памятнику крестителю Руси — святому равноапостольному князю Владимиру.

На Боровицком холме был совершен молебен. Патриарх призвал ради развития страны вспоминать в первую очередь историю святых, а не историю конфликтов, переворотов, трагедий и войн.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробно об исторических фактах крещения Руси.