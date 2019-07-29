Православные отметили 1031-летие крещения Руси

, 7:07 Эфирная новость 8

Литургия во главе с патриархом Кириллом прошла в Успенском соборе.

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Фото, видео : ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

Православные верующие в воскресенье отметили годовщину крещения Руси — тысяча тридцати однолетие. Торжества прошли по всей стране.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье утром, 28 июля, провел праздничную литургию в Успенском соборе Кремля. Затем предстоятель возглавил крестный ход к памятнику крестителю Руси — святому равноапостольному князю Владимиру.

На Боровицком холме был совершен молебен. Патриарх призвал ради развития страны вспоминать в первую очередь историю святых, а не историю конфликтов, переворотов, трагедий и войн.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробно об исторических фактах крещения Руси.

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