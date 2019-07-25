Адское пекло: Европа изнывает от аномальной жары

Европейские страны изнывают от аномальной жары. В Бельгии, Франции, Германии побиты температурные рекорды за всю историю метеонаблюдений. Больше сорока градусов в тени.

В Италии, Нидердандах, Франции из-за жары объявлен оранжевый, предпоследний уровень опасности. Люди оккупировали все водоемы — озера, реки, пруды и городские фонтаны.

В Великобритании после купания в Темзе без вести пропали три человека. Высокая температура в королевстве спровоцировала сбои в движении поездов.

Гороскоп на 25 июля: Близнецы, время для шалостей!

В Париже под угрозой оказался пострадавший в апреле от пожара Нотр-Дам. Из-за высокой температуры сохранившаяся кирпичная кладка стала хрупкой. Собор теперь может рухнуть.

Страдают от жары и животные. В лондонском зоопарке обитателей вольеров перевели на ледяную диету. А в Берлине сотрудники комнаты страха предлагают всем желающим окунуться в гроб, наполненный водой со льдом. Его установили прямо на улице. Пик жары в странах Западной Европы придется на ближайшие два дня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на юге Казахстана от жары плавятся светофоры.