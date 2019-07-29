Дарья и Сергей Пынзарь — звезды телепроекта «Дом-2» — сыграли свадьбу в далеком 2010 году. Вот уже почти десять лет парочка счастлива в браке и воспитывает двоих сыновей — Артема и Давида. Дарья Пынзарь поделилась с подписчиками трогательным фото в Instagram. На снимке знаменитость позирует с супругом на скамеечке в Турции. Влюбленные обнимают друг друга и нежатся на солнышке.

Поклонники звездной пары пришли в восторг от того, что чувства супругов не остывают на протяжении стольких лет. Недаром Дарью и Сергея Пынзарь называют одним из самых крепких союзов в отечественном шоубизе. Фанаты «Дома-2» уверены, залог долгосрочных и счастливых отношений — женская мудрость Дарьи.

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Подписчики знаменитого семейства порадовались за своих любимчиков и поспешили завалить пару комплиментами.

«Вот оно счастье, когда любимый рядом и дети здоровы!»

«Это любовь!»

«Ляпота!»

«Очень классные. Сережа схуднул, хорошенький!»

«Какие вы классные!» — восхитились фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Пынзарь заговорила о женственности и нарвалась на хейтеров.