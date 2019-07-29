Певица Елка предстала перед подписчиками в новом дерзком образе. Российская поп-дива опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в ярко-красном коротком парике, спортивной толстовке и очках того же цвета. «Огненный» снимок звезда сопроводила рассказом о своем необычном отпуске.
«Сегодня последний рабочий день и он уже закончился. У меня отпуск, пацаны. Может, заспамлю, может, заленюсь. Пока не знаю. Буду скучать, но это скучание необходимо, чтобы не лукавить, когда говорю вам слова любви. А вы тоже выжимайте из этого лета максимум», — подписала фото знаменитость.
Елка проведет отпуск с близкими родственниками в спортивном лагере для взрослых.
«Еду с родней в спортлагерь, и это не шутка», — утверждает звезда.
Поклонники певицы пожелали знаменитости хорошего отдыха и тут же принялись спорить — на кого она стала похожа.
«На Агузарову чем-то похожа стала. Необычная!»
«На Леди Гагу похожа!»
«Я дико извиняюсь — на Агузарову тут похожа», — делились предположениями подписчики.
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В большинстве, комментарии под публикацией сводились к тому, что фанатам очень нравится новый необычный образ артистки.
«Воу! Ярко!»
«Сногсшибательно выглядишь!»
«Вы невероятная!» — уверяют фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Елка рассказала о первой встрече с Пугачевой.