Певица Елка предстала перед подписчиками в новом дерзком образе. Российская поп-дива опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в ярко-красном коротком парике, спортивной толстовке и очках того же цвета. «Огненный» снимок звезда сопроводила рассказом о своем необычном отпуске.

«Сегодня последний рабочий день и он уже закончился. У меня отпуск, пацаны. Может, заспамлю, может, заленюсь. Пока не знаю. Буду скучать, но это скучание необходимо, чтобы не лукавить, когда говорю вам слова любви. А вы тоже выжимайте из этого лета максимум», — подписала фото знаменитость.

Елка проведет отпуск с близкими родственниками в спортивном лагере для взрослых.

«Еду с родней в спортлагерь, и это не шутка», — утверждает звезда.

Instagram @elkasinger