Леди Гага или Агузарова? На кого стала похожа певица Елка — фото

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Звезда предстала перед поклонниками в неожиданном и дерзком образе.

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Фото, видео : ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @elkasinger

Певица Елка предстала перед подписчиками в новом дерзком образе. Российская поп-дива опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в ярко-красном коротком парике, спортивной толстовке и очках того же цвета. «Огненный» снимок звезда сопроводила рассказом о своем необычном отпуске.

«Сегодня последний рабочий день и он уже закончился. У меня отпуск, пацаны. Может, заспамлю, может, заленюсь. Пока не знаю. Буду скучать, но это скучание необходимо, чтобы не лукавить, когда говорю вам слова любви. А вы тоже выжимайте из этого лета максимум», — подписала фото знаменитость.

Елка проведет отпуск с близкими родственниками в спортивном лагере для взрослых.

«Еду с родней в спортлагерь, и это не шутка», — утверждает звезда.

Instagram @elkasinger

Поклонники певицы пожелали знаменитости хорошего отдыха и тут же принялись спорить — на кого она стала похожа.

«На Агузарову чем-то похожа стала. Необычная!»

«На Леди Гагу похожа!»

«Я дико извиняюсь — на Агузарову тут похожа», — делились предположениями подписчики.

Гороскоп на 29 июля: время настало, Водолей!

В большинстве, комментарии под публикацией сводились к тому, что фанатам очень нравится новый необычный образ артистки.

«Воу! Ярко!»

«Сногсшибательно выглядишь!»

«Вы невероятная!» — уверяют фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Елка рассказала о первой встрече с Пугачевой.

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