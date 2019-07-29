Фото: Вячеслав Жеребкин из «На-На» набрал десять килограммов ради роли в клипе

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Однако у поклонников возникло много вопросов по поводу внешнего вида артиста.

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Фото, видео : Пятый канал

Один из солистов группы «На-На» Вячеслав Жеребкин набрал десять килограммов в угоду режиссерскому эксперименту. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

После выхода клипа на песню «Считаю медленно до ста» у многих поклонников музыканта возник вопрос по поводу его физической формы. Однако, как признался Жеребкин, виной появления лишних килограммов стали не ухудшившиеся здоровье или образ жизни, а режиссерская задумка.

Согласно сюжету ролика, участники «На-На» стали «первооткрывателями» новой олимпийской дисциплины — мужского синхронного плавания. При этом каждый из них якобы не имел к спорту никакого отношения.

Mv4you.net/ljudmilka

«Что касается клипа, то это откровенный стеб и желание показать, что невозможное возможно», отметил Вячеслав Жеребкин.

При этом он высказал уверенность в том, что с легкостью избавится от набранных килограммов.

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