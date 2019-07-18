Фанатка вынудила участников «На-На» сымитировать оргию в обмен на кота Алибасова

Участники группы «На-На» были вынуждены оголиться до исподнего и в таком виде принять участие в откровенной фотосессии с поклонницей их музыкального творчества. На такую «жертву» солисты пошли ради возвращения своему мэтру — Бари Алибасову — его кота Чучи.

Девушка прибегла к шантажу, лишь бы воплотить свою фантазию в жизнь и оказаться в центре эротической сцены в окружении своих кумиров.

На видео мужчины полулежат в трусах и носках, а на их коленях примостилась поклонница в нижнем белье. Один из солистов группы недвусмысленно держит на уровне своего таза банан, к которому тянется девушка.

Кот основателя группы Бари Алибасова по кличке Чуча пропал, когда продюсер оказался в больнице. Позднее выяснилось, что домашний питомец находится у одной из фанаток группы. Представители Алибасова почти месяц пытались уговорить ее вернуть Чучу, и она согласилась только в обмен на фотосессию 18+.

Впрочем, пока неизвестно, выполнила ли поклонница «На-На» свое обязательство по «сделке».

Как рассказывал 5-tv.ru, канадского сфинкса по кличке Чуча разыскивали с 11 июня. Вероятно, он выбежал из квартиры продюсера во время пресс-конференции.