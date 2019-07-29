Два человека погибли, 11 пострадали в ДТП в Ростовской области

Крупное ДТП в Ростовской области. На трассе «Дон» микроавтобус на полном ходу влетел в грузовик. В этот момент в салоне находились 13 человек. Восемь из них получили тяжелые травмы. Двое погибли — это водитель и женщина, которая находилась на переднем сиденье маршрутки. Сообщается, что автобус следовал из Москвы в Азербайджан. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и следственная группа. По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение скоростного режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Госдуме предложили смягчить наказание за оставление места ДТП.