Милана Тюльпанова закрутила роман с хоккеистом Егором Замулой

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Избранником телеведущей стал 19-летний защитник юниорской сборной России по хоккею.

Фото : Instagram @milana_tulpanova

После развода с футболистом Александром Кержаковым 25-летняя Милана Тюльпанова закрутила новый роман. В социальной сети девушка познакомилась с защитником юниорской сборной России по хоккею Егором Замулой и начала строить отношения с 19-летним юношей, пишет Starhit.

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По информации издания, молодой человек красиво ухаживает за своей возлюбленной: дарит ей цветы, оказывает всевозможные знаки внимания. Тюльпанова старается не заглядывать далеко в будущее, однако ей приятно, что новый кавалер уделяет ей достаточно времени.

«Общаемся довольно часто. В Санкт-Петербурге у Егора живет мама. Когда приезжает в наш город на Неве, встречаемся, гуляем, ужинаем. Сейчас он в Челябинске», — поделилась теледива.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Милана Тюльпанова поставила точку в отношениях с Александром Кержаковым. Бракоразводный процесс между супругами длился почти год — они спорили, с кем останется их общий сын Артемий. В результате суд вынес решение в пользу матери, а спортсмена обязал выплачивать алименты.

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