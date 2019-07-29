«Не имею права сдаваться!»: Оксана Воеводина прокомментировала громкий развод

Оксана Воеводина — «Мисс Москва — 2015» — поделилась с подписчиками в Instagram подробностями расставания с супругом. Оказалось, модель узнала о разводе с экс-королем Малайзии из новостей.
Также Оксана Воеводина уверена — шумиху вокруг ее семьи искусственно создают журналисты.
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«До сих пор мы путаемся между вашими постами и новостями в Малайзии. Не знаем, что на самом деле происходит между вами. Да благословит вас Бог, сражайтесь за вашу справедливость!»
«Если ты на правильном пути, Бог с тобой, будь сильной!»
«Ты сильная и красивая женщина. Бог всегда будет рядом с тобой!» — написали фолловеры.
Оксана Воеводина вышла замуж за экс-короля Малайзии в 2018 году. Через год у пары родился сын. Недавно в сети начали обсуждать скандальное расставание супругов. Адвокат бывшего мужа модели утверждает — документы на развод были оформлены еще в мае 2019 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат бывшего короля Малайзии намекнул на неверность Оксаны Воеводиной.