«Не имею права сдаваться!»: Оксана Воеводина прокомментировала громкий развод

, 11:53 Фото 2 954

«Мисс Москва — 2015» призналась, что узнала о разрыве с экс-королем Малайзии из новостей.

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Фото, видео : Instagram @rihanapetra

Оксана Воеводина — «Мисс Москва — 2015» — поделилась с подписчиками в Instagram подробностями расставания с супругом. Оказалось, модель узнала о разводе с экс-королем Малайзии из новостей.

«Интересно наблюдать за тем, что происходит, и что пишут в СМИ. Когда я узнала о разводе из новостей, я и сын Леон были в России. Я не получила никаких повесток в суд или судебных документов. Мой муж хороший мусульманин, он не совершит такого без моего ведома», — уверяет знаменитость.

Также Оксана Воеводина уверена — шумиху вокруг ее семьи искусственно создают журналисты.

«Последние статьи, опубликованные в СМИ, являются недействительными. Я не буду реагировать на провокации и буду стремиться защищать достоинство моей семьи. Весь мир следит за мной, и я не имею права сдаваться», — утверждает Воеводина.

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Гороскоп на 29 июля: время настало, Водолей!

«До сих пор мы путаемся между вашими постами и новостями в Малайзии. Не знаем, что на самом деле происходит между вами. Да благословит вас Бог, сражайтесь за вашу справедливость!»

«Если ты на правильном пути, Бог с тобой, будь сильной!»

«Ты сильная и красивая женщина. Бог всегда будет рядом с тобой!» — написали фолловеры.

Оксана Воеводина вышла замуж за экс-короля Малайзии в 2018 году. Через год у пары родился сын. Недавно в сети начали обсуждать скандальное расставание супругов. Адвокат бывшего мужа модели утверждает — документы на развод были оформлены еще в мае 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат бывшего короля Малайзии намекнул на неверность Оксаны Воеводиной.

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